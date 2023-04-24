Rus Büyükelçi: Çin'in Tahran-Riyad İlişkilerinde Oynadığı Yapıcı Rolü Memnuniyetle Karşılıyoruz

TAHRAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, Çin'in İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasında oynadığı önemli rolü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dedov, İran resmi haber ajansı IRNA ile yaptığı Pazartesi günü yayımlanan söyleşide, Moskova'nın bu tür yapıcı rol ve gelişmelerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçi, Tahran-Riyad ilişkilerinin normalleşmesinin, bu iki ülke arasındaki gerilimi siyasi çıkarlarını korumak için uygun bulan bazı Batılı ülkeleri hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Suudi Arabistan ve İran, 10 Mart'ta Çin'in arabuluculuğunda, Riyad'ın 2016'da Tahran'la diplomatik bağlarını kesmesinden yaklaşık yedi yıl sonra, iki ay içinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve büyükelçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmıştı.