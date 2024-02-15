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Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Büstü Açıldı

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Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstünün açılışı Moskova'da gerçekleştirildi. Açılış törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Karlov'un eşi Marina Karlova da katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ankara'da silahlı saldırı sonucu 19 Aralık 2016'da yaşamını yitiren Rusya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde gerçekleşen açılış törenine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rektörü Anatoliy Torkunov, Karlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Fahri Başkanı Marina Karlova ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Karlov'un hain bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Karlov'u 70. doğum gününde anıyoruz. Terör saldırıları neticesinde nice değerli diplomatını yitirmiş bir ülkenin Büyükelçisi olarak, başta Bayan Karlova ve Rus Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm Rus halkının acısını derinden paylaştığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Karlov'un tecrübeli bir diplomat olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Andrey Karlov, hem tecrübeli bir diplomat olarak profesyonel çalışmalarıyla hem de ailesiyle özel yaşantısında gösterdiği örnek kişiliğiyle kalplerimizde yer edindi. Karlov, hayatını kaybetse de hala Türkiye- Rusya ilişkilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükelçi Karlov'un aziz hatırasını, Türkiye ve Rusya arasındaki ebedi dostluğun simgesi olarak daima yaşatacağız."

Andrey Karlov Vakfına Karlov anısını yaşatmasından dolayı minnettar olduğunu dile getiren Bilgiç, "Karlov'un, Türk-Rus ilişkilerine verdiği tüm katkılardan dolayı ülkem adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Karlov'un anısına fotoğraf sergisinin de düzenlendiği programda, Andrey Karlov Vakfınca çalışmalara destek olan kişi ve kurumlara plaket verildi.

Büyükelçi Bilgiç ve Rusya'da faaliyet gösteren pek çok Türk iş insanı da plaket aldı.

Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada FETÖ mensubu polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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