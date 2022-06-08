Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı Michel konuşurken BM oturumunu terk etti - Haberler

Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı Michel konuşurken BM oturumunu terk etti
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.
DailyMotion.com / Güncel