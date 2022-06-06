Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı Michel BMGK'de konuşurken salondan ayrıldı - Haberler

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Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı Michel BMGK'de konuşurken salondan ayrıldı

AA - Betül Yürük - Güncel
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Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı Michel BMGK'de konuşurken salondan ayrıldı

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna oturumunda konuşan Michel, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçladı.

Michel, " Rusya'nın başlattığı savaş, tüm dünyayı etkiliyor, gıda fiyatları artıyor, savaş insanları yoksulluğa sürüklüyor ve bölgeleri istikrarsızlaştırıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizine değinen Michel, "Yaklaşan bu gıda krizinden sadece ve sadece Rusya sorumlu." diye konuştu.

Michel'in Rusya'ya yönelik suçlamaları devam ederken, Rus büyükelçi Nebenzia BM Güvenlik Konseyini terk etti.

Charles, Rus Büyükelçi salondan ayrılırken, "Salondan ayrılabilirsiniz. Belki gerçekleri duymamak sizin için daha kolay Sayın Büyükelçi." ifadesini kullandı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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