Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali - Haberler

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Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çernobil Nükleer Santralinden detaylar Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych ile röportaj Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Kiev Oblast'ına bağlıÇernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çernobil Nükleer Santralinden detaylar

Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych ile röportaj

Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele eçirilen Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Nükleer Santrali'nin 1 Nisan'da Ukrayna ordusu tarafından geri alınmasının ardından son durum görüntülendi. Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych çatışmalar sırasında hasar gören ekipmanlar ve Rus askerleri tarafından alıkoyulan bazı kimyasallar hakkında bilgi verdi.

AA / Güncel

Radyasyon Çernobil Nükleer Rus Güncel Haberler

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