Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 42. gününe girerken başkent Kiev'in civarındaki köylerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıyor. Kiev'in hemen yanı başındaki köylerde çatışmaların ağır izleri tazeliğini koruyor. Tankların ezdiği araçlar, bombalanmış evler, yollarda oluşan bomba çukurları dikkat çekiyor. Mayınlanmış alanlarda hassasiyetle inceleme yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, patlamamış top mermilerini belli bir alanda toplayarak imha edilmek üzere araçlara yüklüyor. Yol boyunca çatışmalar sırasında öldürülmüş sivillerin cesetleriyle karşılaşılıyor.