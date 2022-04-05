Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor - Haberler

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Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40. gününü geride bırakırken başkent Kiev'in civarındaki bölgelerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40. gününü geride bırakırken başkent Kiev'in civarındaki bölgelerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.

Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor

Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor

Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor

AA / Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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