Rus birliklerinin çekildiği bölgeler patlamamış mühimmattan temizleniyor
AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40. gününü geride bırakırken başkent Kiev'in civarındaki bölgelerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40. gününü geride bırakırken başkent Kiev'in civarındaki bölgelerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıp imha edilmek üzere özel alanlara götürülüyor.