Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu - Haberler

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Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bulunan sanayi bölgesindeki yakıt deposunu vurdu.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bulunan sanayi bölgesindeki yakıt deposunu vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen bombardıman sonucu sanayi bölgesi yakınlarındaki yakıt deposunda büyük çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Yangının bu sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi.

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Rus birlikleri, Lviv'de sanayi bölgesini vurdu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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