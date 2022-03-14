Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev'in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti. Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Güncel, Haberler

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