Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı - Haberler

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Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Rus birliklerinin Harkiv kentine yönelik bombardımanı devam ediyor.

Rus birliklerinin Harkiv kentine yönelik bombardımanı devam ediyor. Kentte bulunan bir apartman, bombaların hedefi oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kentin merkezinde bulunan çok katlı bir apartman Rus birliklerinin bombardımanı sonucu hasar gördü. Apartmanın 4 ve 5'inci katlarında yangın çıktı. Bombardımanda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Harkiv, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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