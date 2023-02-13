Rus, Belarus ve Kırgız ekipleri, 160 saat sonra enkaz altından bir kişiyi kurtardı Güncel Haberler Rus, Belarus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 160 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Rus, Belarus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 160 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığa bağlı kurtarma ekipleri, Belarus ve Kırgızistanlı meslektaşları ile Türkiye'deki arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki bir kişiyi sağ çıkardı." ifadelerine yer verildi. Bu kişinin depremden 160 saat sonra kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının gece boyunca 4 saat sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Rus doktorların kurtarılan depremzedeye ilk yardım yaptığı aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Belarus Güncel Haberler

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