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Rus asıllı Türk vatandaşına saldırıp uçurumdan atmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

13 Aralık 2023 19:29 Güncelleme: 19:31 Abone Ol

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt tutuklandı. Ayrıca, denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen Demirkurt'un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.