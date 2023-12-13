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Rus asıllı Türk vatandaşına saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklama

13 Aralık 2023 20:13 Güncelleme: 20:15 Abone Ol

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt'un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Ömer Demirkurt'un ayrıca Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.