Rus asıllı kadın apartman dairesinde ölü bulundu

Olay, Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı'ya ulaşamayan yakınları, Sancaklı'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı. Sancaklı'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi. Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONU AYAĞININ ALTINDA BULUNDU

Larysa Sancaklı'nın bir süre önce Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.