Rus asıllı Babic, İslamiyet'i seçtikten sonra Ramazan Bayramı'nı heyecanla karşıladığını söyledi Açıklaması

Rus asıllı Ljudmila Babic, Müslüman olmasının üzerinden 8 yıl geçtiğini ve hala ramazan bayramının heyecanını kalbinin derinliklerinde hissettiğini belirtti.

Bosna Hersek'te yaşayan Babic, Müslüman olmaya nasıl karar verdiğini ve bayram heyecanını AA muhabirine anlattı.

Babic, Bosna Hersekli Nedim ile 10 yıl önce internette tanıştığını ve ani bir kararla Bosna Hersek'e gelip evlilik kararı aldığını ancak bir süre sonra yollarını ayırdıklarını kaydetti.

İslam'ı Bosna Hersek'e gelmeden önce de bildiğini dile getiren Babic, "Eski eşim Müslüman olduğu için, onunla yaşamaya karar verdiğimde, onların yaşam tarzlarını benimsemek istedim. İslam hakkında daha çok araştırıp bilgi sahibi olmaya çalıştım. Kitaplar okuyup daha fazla bilgi sahibi oldukça, bu dine inandığımı anladım." ifadesini kullandı.

İlk secdeye gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım"

Babic, ayrıldığı eşinin kendisinin Müslüman olacağını bilmediğine dikkati çekerek, "8 yıl önce ramazan ayının 27'nci gecesi olan Kadir Gecesi'nde, eşimle teravih namazına gittik. O zaman henüz Müslüman değildim ancak o atmosferi yaşamak istedim. Camiye geldiğimizde bir köşeye oturup namaz kılanları izlemeyi planlıyordum ancak orada karşılaştığım bir arkadaşım bana yanına gidip oturmamı söyledi ve onun yanına geçtim." diye konuştu.

Arkadaşının kendisine, "Ben ne yaparsam aynısını yap" diyerek teravih namazına teşvik ettiğini anlatan Babic, "Namaza başladığım an çok heyecanlandım. İlk secdeye gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım. Çok yoğun duygular yaşıyordum ve çok heyecanlıydım. Bunun, beklediğim işaret olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Babic, namazın ardından hemen eşi Nedim'in yanına giderek, Müslüman olmak istediğini söylediğini ve eşinin bu duruma çok şaşırdığını belirterek, "Camide yüzlerce insanın önünde kelimeişehadet getirdim ve Müslüman oldum." dedi.

Bosna Hersek'e taşındığı ilk yıl Müslüman olmasa bile yaşadığı Ramazan Bayramı heyecanını asla unutmadığının altını çizen Babic, "Müslüman olduktan sonra, 8 yılın ardından Ramazan Bayramı'nı hala aynı heyecanla kalbimin derinliklerinde yaşıyorum." diye konuştu.

"Bayramlarda kendi ellerimle hazırladığım hediyelerle insanları ziyaret ediyorum"

Babic, bayramın kendisi için "mutluluk" anlamına geldiğini dile getirerek, "Manevi olarak çok güçlü geçirmeye çalıştığımız ramazanın ardından gelen bu özel günü, en iyi şekilde yaşamaya ve hissetmeye çalışıyorum." dedi.

Eski eşi ve ailesiyle hala görüşmeye devam ettiğini belirten Babic, her bayram kendilerini ziyarete gittiğini kaydederek, "Bayramlarda kendi ellerimle hazırladığım hediyelerle insanları ziyaret ediyorum. Ahşap boyaması, hat sanatı gibi hobilerim var. Bayramlarda, hazırlamış olduğum bu çalışmalarımı insanlara hediye ediyorum." diye konuştu.

Bayramın heyecanını kalbinin derinliklerinde hissettiğini ifade eden Babic, öte yandan Rusya'da olan ailesinden uzak olmanın hüznünü de yaşadığını söyledi.