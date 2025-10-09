Haberler

Rus-Arap Zirvesi, Gazze Ateşkesi Nedeniyle Ertelendi

Güncelleme:
Moskova'da 15 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Rus-Arap Zirvesi, Gazze'deki ateşkes gündemi sebebiyle ertelendi. Putin ve Sudani, zirveye katılımın mevcut koşullarda zor olacağını değerlendirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Rus-Arap Zirvesi'nin Gazze'de ateşkes gündemi sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap Birliği Zirvesi Başkanı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü." ifadesi kullanıldı.

Putin ile Sudani'nin görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının aktif uygulama aşamasında olması nedeniyle 15 Ekim'de Moskova'da düzenlenmesi planlanan Rus-Arap Zirvesi'ne birçok davetli Arap ülkesi liderinin mevcut koşullarda şahsen gelmesinin zor olacağı konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Rus-Arap Zirvesi'nin daha sonra kararlaştırılacak tarihe ertelenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
