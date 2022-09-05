Rus anneden çocuğunu getirmeyen eski eşi hakkında suç duyurusu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Olga Top (30), velayeti kendisinde olan kızı Victoria Öztürk'ün (8), babası tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle suç duyurunda bulundu. Top, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, bilmiyorum" dedi.

Rus uyruklu Olga Top (Vetoshkina) ve Mustafa Öztürk (38), internette tanışıp arkadaş oldu. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Çift, 2016'ya kadar burada birlikte yaşadı. 2013'te çiftin 'Victoria' adında kızı dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi, 2018'de velayeti anneye verdi. Mahkeme, Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu sürede Olga yeniden evlenirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.

Çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top, "Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli 'Acaba ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak" ifadelerini kullandı.