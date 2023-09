Rupert Murdoch Fox ve News Corp'un yöneticiliğini bırakıyor

NEW Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketinin yöneticiliğini bırakacağı bildirildi.

Fox ve News Corp'tan yapılan açıklamada, Rupert Murdoch'un yerine oğlu Lachlan Murdoch'un şirketlerin başına geçeceği belirtildi.

Açıklamada, Lachlan Murdoch'un, "Fox ve News Corp yönetim kurulları, liderlik ekipleri ve onun sıkı çalışmasından yararlanan tüm hissedarlar adına, babamı 70 yıllık olağanüstü kariyerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesine yer verildi.

92 Yaşındaki Rupert Murdoch'un, resmi olarak şirketlerin yöneticiliğinden kasımda ayrılacağı, daha sonra "fahri başkan" olarak atanacağı kaydedildi.

Rupert Murdoch'un ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında önemli etkileri oldu

Sahip olduğu medya imparatorluğuna, Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch, özellikle 1996'da kurduğu Fox News Channel ile ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında önemli etkileri oldu.

Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News Channel, özellikle ABD'deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak, bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.

Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.