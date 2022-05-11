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RUMLARIN TORUNLARI, DEDELERİNİN YAŞADIĞI YERLERİ GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUMLARIN TORUNLARI, DEDELERİNİN YAŞADIĞI YERLERİ GEZDİ

NİĞDE'de mübadelede döneminde Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları yerleri ziyaret etti.

NİĞDE'de mübadelede döneminde Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları yerleri ziyaret etti.

1924 yılındaki mübadelede Yunanistan'a göçen Rumların torunları, akrabalarının yaşadıkları Konaklı beldesi, Ovacık ve Uluağaç köyüne geldi. Yunanistan'ın Selanik kentinden gelen 51 kişilik kafile, ilk olarak Ovacık köyünde bulunan kilise cami ve manastırı gezdi. Kafile daha sonra Uluağaç köyü ve Konaklı beldesindeki dedelerinin yaşadığı yerleri ziyaret etti. Tur rehberi Ekrem Hacı Hassan, "Genel olarak Kapadokya turu yapıyoruz. Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen 51 kişilik grubuz. Ataları daha önce buralarda yaşamış. Bu vesileyle atalarının yaşamış olduğu bölgeyi de köyleri de ziyaret ediyoruz? dedi.

Evinin bahçesinde Rumlardan kalma küçük bir manastır bulunan köy sakini Hacer Alper de, "Yunanistan'dan her yıl geliyorlar. Bizim bahçemizde bulunan yer onların manastırıymış. Rumlar gidip de buralar kalınca kayınpederimin eline geçmiş. Burayı fazla kullanmazlarmış. Ben eşimle bakım yaptım. Eskiden torunları, yakınları değil de gerçekten burada yaşayanlar gelirdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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