Rumların, anısına müze yapacağı EOKA'nın kurucusu Grivas arkasında toplu mezarlar bıraktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), anısına müze yapmak için ödenek ayırdığı terör örgütü EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Yeoryos Grivas, Kıbrıslı Türklere karşı doğrudan katıldığı veya talimatını verdiği 1958'den 1974'e kadar süren sistematik katliam ve saldırılarla ardında kanlı bir geçmiş...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), anısına müze yapmak için ödenek ayırdığı terör örgütü EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Yeoryos Grivas, Kıbrıslı Türklere karşı doğrudan katıldığı veya talimatını verdiği 1958'den 1974'e kadar süren sistematik katliam ve saldırılarla ardında kanlı bir geçmiş ve toplu mezarlar bıraktı.

Grivas'ın 1954 yılında oluşturup 1955'de ilk eylemini düzenleyen EOKA örgütü, İngiliz işgaline karşı mücadele vermek üzere kuruluş amacı taşımasına rağmen 1958'den itibaren Ada'yı Türklerden temizleme ve Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) hedefleri doğrultusunda Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar ve katliamlar gerçekleştirdi.

Grivas'ın bizzat komuta ettiği militanlar, 6 Ağustos 1964'te üniversite öğrencileri ile mücahitlerin savunduğu Erenköy'e büyük bir güç ile saldırıya geçse de direnişi kıramadılar, bu saldırılarda 18 Kıbrıs Türkü şehit oldu.

Yeoryos Grivas'ın bizzat komuta ettiği Rum ve Yunan birlikleri ile EOKA militanları Geçitkale'ye saldırarak katliam yaptı, 20'den fazla Türk öldürülerek toplu mezarlara gömüldü.

Yine Grivas'ın bilfiil yönettiği Kıbrıs Rum Ulusal Muhafızlar ve EOKA militanları, Larnaka, Limasol, Lefkoşa kavşağında kontrol ettikleri Kofinou ve Agios Theodoros köylerinde tamamı sivil 27 köylüyü işkenceyle katlederek cenazelerini toplu mezara gömdüler.

Grivas, 1959 ile 1964 yılları arasında Yunanistan'da bulunduğu dönemde Kıbrıs'ta EOKA çeteleri, başta Kanlı Noel olarak bilinen katliam olmak üzere Türklere karşı çok sayıda katliama imza attı.

Limasol'da bir evde saklanırken kalp krizinden 7 Ocak 1974'te ölen Grivas'ın cenazesi aynı kentte toprağa verildi.

Kıbrıs'ta Enosis'e inanmayan veya sol görüşlü Rumlara karşı da acımasızlığıyla bilinen EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Yeoryos Grivas anısına bir dönem Güney Lefkoşa'da saklandığı "Azina Evi'nin" müzeye dönüştürülmesi için GKRY tarafından ödenek ayrılmasına her iki toplumdan da tepkiler yükseliyor.

Kıbrıslı tarihçi Hatice Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GKRY'nin Yeoryos Grivas'ın adına müze girişimine tepki göstererek, "Özellikle Geçitkale ve Boğaziçi saldırılarını bizzat kendisi yönetmiştir. Rum tarafının şu an için saklandığı evlerden birini müze olarak uygulamaya koymaları bizler için dehşet verici bir karardır. GKRY'nin dehşet verici kararlarının üzerine devamlı yenilerini eklenmektedir. GKRY'nin bu kararı Türklerle Rumlar arasında zaten var olan ayrılığı ve güven bunalımını daha da körüklemektedir." dedi.

GRKY'nin gerisinde katliamlar ve toplu mezarlar bırakan terör örgütü kurucusu ve elebaşı için yapılacak müzeye kaynak ayırmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden akademisyen Emete Gözügüzelli, Grivas'ın Kıbrıs'a büyük yaralar açarak zarar verdiğini, Kıbrıs Türklerinin acımasızca soykırımdan geçirilerek toplu mezarlara ve çukurlara gömülmesinde rol oynadığını söyledi.

Gözügüzelli, Grivas'ın Yunan ve Rum askerlerine Kıbrıs Türkü'nü katletmeleri için eğitimler verdiğini hatırlatarak, "Bu şahsiyetin tarihimizde utanç dolu bir geçmişi vardır. Kabul edilemeyecek insanlık suçlarına ve Kıbrıs Türkü'nün katliamlarına bilfiil imza atan bir kişilik olarak geçmişi vardır. Bu da tabii ki uluslararası hukuk nezdinde bütün özellikle soykırım amilleri konusunda uluslararası sözleşmelerin öngördüğü hükümlere aykırı bir şahsiyetin bugün Güney Kıbrıs'ta devlet tarafından desteklenerek evinin müze haline getirilmesi aslında Güney Kıbrıs'ın ne kadar içler acısı durumda olduğunu göstermektedir. Evvela bizim şunu anlamamız lazım Güney Kıbrıs, böyle vahşetlere imza atan hatta EOKA-B'nin kurulmasına öncülük ederek hem Rumları katleden hem de Türklere karşı bu katliamları yürüten bir şahsiyete böyle bir müzenin açılmasıyla bu faşist zihniyetin ülke çapında ne kadar desteklendiğini bizlere yeniden gösterdi." diye konuştu.

Akademisyen Ata Atun da EOKA terör örgütü kurucusu Yeoryos Grivas'ın Türklere yönelik saldırı ve katliamlarının toplumda travmaya sebep olduğunu belirterek, Grivas'ın eylemlerinin aynı zamanda Kıbrıs Türkleri için milli duyguların daha da derinden oluşmasına, vatanseverliğin artmasına ve milli birlikteliğin güçlenmesine sebep olduğunu anlattı.

Atun, GKRY'nin Grivas müzesine bütçe aktarma kararının uzun zamandan beri Ada'da Türkler ile Rumlar arasında dostluk köprüsü oluşturmaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) çabalarına büyük bir darbe vuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Türkler, EOKA terör örgütü lideri ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) başkomutanı katil Georgios Grivas'ın, 6 Ağustos 1964 tarihinde Yunanistan'dan gönderilen Komando Tümeni'nin desteği ile oluşmuş 5 bin kişilik bir askeri güçle Erenköy'e saldırması, 15 Kasım 1967 tarihinde de aynı yöntemle oluşturulmuş 3 bin kişilik bir askeri güçle Geçitkale ve Boğaziçi isimli Türk köylerine saldırarak katliam yapması hiçbir zaman unutmamışlardır."

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da GKRY'nin kararını eleştirerek, "Karara daha gür tepki vermeliyiz. KKTC'deki herkes bu karara karşı sesini yükseltmeli ve daha kitlesel tepkiler verilmeli." şeklinde konuştu.