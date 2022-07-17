Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Haberler

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Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Rumeli Feneri'nde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Rumeli Feneri'nde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Feneri Kale mevkisinden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kazazede, TAHLİSİYE-6 botumuzca kurtarılarak ambulansa teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Denizden çıkarılan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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