Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 13 tabanca fişeği ve 9 tüfek fişeği ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 4 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönence Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.