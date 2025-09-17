Haberler

Ruhsatsız Tabanca Bulunduran Genç Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Ruhsatsız Tabanca Bulunduran Genç Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de jandarma ekipleri, şüpheli bir genci durdurdu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek bulundu. E.C.A. hakkında adli işlem uygulanmaya başlandı.

Salihli'de ruhsatsız tabanca bulunduran kişiye adli işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesinde şüphe üzerine E.C.A'yı (18) durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

E.C.A. hakkında, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Destici'nin hedefindeki dizi: Derhal yayından kaldırın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.