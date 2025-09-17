Ruhsatsız Tabanca Bulunduran Genç Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Salihli'de jandarma ekipleri, şüpheli bir genci durdurdu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek bulundu. E.C.A. hakkında adli işlem uygulanmaya başlandı.
Salihli'de ruhsatsız tabanca bulunduran kişiye adli işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesinde şüphe üzerine E.C.A'yı (18) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
E.C.A. hakkında, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.