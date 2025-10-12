Haberler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlarla ilgili çalışmalar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 85 fişek ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 85 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A. (47) ve E.A. (25) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
