Ruhsatsız Silah Operasyonunda 1 Gözaltı

Ruhsatsız Silah Operasyonunda 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı. Ekipler, takip ettikleri S.Y'den ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ticareti yapan ve taşıyan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Takip edilen şüpheli S.Y'yi durduran ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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