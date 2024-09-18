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Ruhsatsız Maden Ocağında Çalışan Afgan İşçinin Ölümü Davası Devam Ediyor

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Zonguldak'ta ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin yakılmasına ilişkin davada 6 sanığın yargılaması sürüyor. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmasına karar verdi.

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kırat Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'te, Nourtani'nin cesedinin yol kenarındaki ormanlık alanda bulunmasıyla ilgili sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22), maktulün ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaa için süre isteyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, bir üniversiteden alınarak sundukları bilimsel mütalaanın, dosyanın seyrini değiştirdiğini söyledi.

Nourtani'nin cesedinin tanınabilir olduğunu ancak sadece böbrek ve pankreasının bulunduğu alanda yanıkların derinleştiğini belirten Şeker, "Olaydan önce de eşi aranıp 20 bin dolara böbrek talebi yapılıyor. Sonra sadece bu kısmı yanmış. Bu nedenle sanıkların birlikte faillikten 'canavarca hisle tasarlayarak öldürme' ve mümkünse 'insanlığa karşı suç' çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık H.K. de Afgan işçinin ölümüyle ilgisi olmadığını savunarak, ilkyardım deneyimi olduğunu, Nourtani'nin hayata dönmesi için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

H.K'nin avukatı ise dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporunun net olduğunu dile getirerek, "Adli Tıp Kurumu raporu 9 uzman tarafından verilmiştir, resmidir. Diğer mütalaa özel olarak alınmıştır. Katılan vekilinin beyanlarını kabul etmiyoruz." dedi.

Tutuksuz sanık A.Ç. hakkındaki organ kaçakçılığı iddialarını reddetti.

A.A'nın avukatı, üniversite tarafından hazırlanan bilimsel mütaalanın "yok hükmü"nde olduğunu, esasa da etkisi bulunmadığını iddia ederek, suç vasfının lehe değişme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu düşünülerek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Tutuklu sanık E.G. de hakkındaki suçlamaları reddederek, böbreğin madende alınabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, eksiklerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da suç vasfının değişme ihtimalinden dolayı müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Adli Tıp Kurumundan, bilimsel mütalaadaki iddialarla dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

Duruşma çıkışında Vezir Mohammad Nourtani'nin ailesine destek vermek için açıklama yapmak isteyen "Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı" grubu ile sanık yakınları arasında arbede çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede büyümeden sona erdi.

Bu arada DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de duruşmayı takip etti.

Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının, patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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