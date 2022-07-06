Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kargı'dan Bayram Uyarısı: "Çocukların Yanında Hayvan Kesmek Psikolojilerini Olumsuz Etkiler"

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurettin Kargı, Kurban Bayramı öncesinde aileleri çocukların önünde kurban kesmemeleri yönünde uyardı. Kargı, "Çocukların görebileceği ortamlarda kurban kesilmesi, psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen davranışlardır" dedi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Nurettin Kargı, kurban kesimiyle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Kargı, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIN GÖRECEĞİ ORTAMDA KESİLMEMELİ"

"Son zamanlarda görsel basında izlediğimiz, hayvanların çocukların görebileceği ortamlarda kesilmesi, hayvanlara deyim yerindeyse işkence yapılması, bunlar çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen davranışlardır. Çocuklar hassas ve duygusaldır. Çocuklar, Kurban Bayramı'nın ne anlama geldiğini ve hayvanların ne için kesildiğini idrak edecek seviyede olmadıkları için acıma duygusu yaşarlar. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın, anne babaların bunlara dikkat etmesi çocukların yanında kurban kesmemesi daha uygundur. Bazı yetişkin kişilerde de hassas kişilerde hayvanlara işkence edecek tarzda davranmak da yanlıştır. En önemlisi çocukları korumak, onların yanında hayvan kesmek, kanının aktığını göstermek doğru değildir."

"KURBAN KESME HASSAS BİR KONU"

Kargı, hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini de belirterek, " Kurban Bayramı geleneği olarak kurban kesme adet ve geleneğimiz var. Kurban kesimi hassas bir konu, herkesin itinalı davranması, canlı olan hayvana eziyet yapmaması, gerekli dini vecibeleri yerine getirmesi en başta gelen özelliklerdir" şeklinde konuştu.

ANKA / Güncel