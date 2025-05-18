Rubio ve Netanyahu'dan Gazze Üzerine Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin son durumu ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Rubio ve Netanyahu'nun, Gazze'deki durumu ve esir konusunu görüştüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.