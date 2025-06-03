Rubio ve Bin Ferhan'dan Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşerek, Rusya- Ukrayna müzakereleri, Suriye ve Gazze konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio'nun mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İkilinin Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Suriye'deki istikrara ilişkin konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki durumun da görüşüldüğü bildirildi.