Rubio ve Bin Ferhan'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Rubio ve Bin Ferhan'dan Önemli Telefon Görüşmesi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna müzakereleri, Suriye ve Gazze konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşerek, Rusya- Ukrayna müzakereleri, Suriye ve Gazze konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio'nun mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İkilinin Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Suriye'deki istikrara ilişkin konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki durumun da görüşüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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