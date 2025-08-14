Rubio: Ukrayna-Rusya Savaşını Sonlandıracak Barış Anlaşması Gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasının, güvenlik garantilerinin yanı sıra toprak anlaşmazlıkları ve çatışmanın merkezindeki iddialar hakkında da görüşmeler gerektireceğini söyledi.

Rubio, Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano ile başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye değinen Rubio, bu zirvede Ukrayna ve Rusya arasında "çatışmaların durdurulması" umudunu paylaştı.

Rubio, "Barışa ulaşmak için hepimizin, güvenlik garantileri hakkında bir konuşma yapılması gerektiğini kabul ettiğimizi düşünüyorum. Toprak anlaşmazlıkları, hak talepleri ve bunların ne için savaştığı hakkında bir konuşma yapılması gerekiyor." dedi.

Trump'ın, öncelediği konunun çatışmaların durdurulması olduğunu vurgulayan Rubio, söz konusu detayların ise bunun ardından masaya getirileceği ve çözülmesinin zaman alacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Putin ile dört kez telefonda görüştüğünü ve şimdi onunla yüz yüze görüşmek, "gözünün içine bakmak" ve barış olasılıklarını değerlendirmek istediğini söyledi.

Yarın yapılacak toplantıdan iyi sonuçlar çıkmasını beklediklerini dile getiren Rubio, "Umutluyuz. Barış istiyoruz, bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak nihayetinde anlaşmaya varmak Ukrayna ve Rusya'nın elinde olacak." diye konuştu.

Trump ve Putin'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler için yarın Alaska'da, yerel saatle 11: 30'da bir araya gelmesi planlanıyor.