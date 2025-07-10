Rubio: Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Hayal Kırıklığı İçinde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerinde ilerleme sağlanamama konusundaki hayal kırıklığını ilettiğini belirterek, "Başkan Trump oldukça açık konuştu. Rus tarafının bu çatışmayı sona erdirmek için daha esnek davranmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve hüsran duyduğunu belirtti. Umuyoruz ki bu durum değişir." dedi.

Rubio, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rus mevkidaşıyla Ukrayna'daki savaşa yönelik fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Rubio, toplantı kapsamında Rus heyetinin kendileriyle paylaştığı görüşleri Trump'a ileteceğini dile getirdi.

Rubio, Trump'ın önceliklerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek ve ülkesinin bu kapsamdaki stratejisinin ilgili tüm taraflarla görüşmeleri sürdürmek olduğunu vurguladı.

Lavrov ile yaptığı görüşme kapsamında Trump'ın barış müzakerelerinde ilerleme sağlanamama konusundaki hayal kırıklığını Rus tarafına ilettiğinin altını çizen Rubio, "Başkan Trump oldukça açık konuştu. Rus tarafının bu çatışmayı sona erdirmek için daha esnek davranmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve hüsran duyduğunu belirtti. Umuyoruz ki bu durum değişir." diye konuştu.

" Gazze'de ateşkes konusunda iyimseriz fakat hala zorluklar var"

Gazze'de ateşkes konusunda umutlu olduklarını belirten Rubio, tarafların üzerinde anlaştığı temel maddelerin bulunduğunu ancak uygulama aşamasında hala zorlukların yaşandığını söyledi.

Rubio, "Görünüşe göre genel olarak şartlarda uzlaşı sağlandı. Ancak şimdi bu şartların nasıl uygulanacağına ilişkin görüşmeler yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü kaydeden Rubio, Witkoff'un da sürecin ilerleyeceği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Rubio, "Ateşkese her zamankinden daha yakın olabiliriz." şeklinde konuştu.

Sürecin zorluklarına da dikkati çeken Rubio, "Bazı temel engeller var. Bunlardan biri, Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi. Oysa bu, savaşın hemen sona ermesini sağlayacak adım bu olurdu." dedi.

Trump'ın da Gazze'de ateşkes sağlanmasını desteklediğini kaydeden Rubio, "Başkan bu konuda oldukça net. Ateşkes istiyor. Biz de bu sürece çok ciddi zaman ve enerji harcadık." diye konuştu.

"(Ukrayna'ya askeri yardım) Takvime uygun olarak devam ediyor"

Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı silahların sevkiyatının durdurulmasına ilişkin soruya yanıt veren Rubio, sevkiyatın "kısa süreliğine" durdurulması kararının sadece geçici bir gözden geçirme nedeniyle alındığına işaret etti.

Rubio, "Kimse Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz demedi. Yardım, Kongre tarafından onaylandı ve o takvime uygun olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın daha fazla Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rubio, "Avrupa'da bu sistemlere sahip birçok ülke var ama hiçbiri elindekini vermek istemiyor. Umarım bu durum değişir." şeklinde konuştu.