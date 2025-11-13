Haberler

Rubio: Sudan'daki HDK'ye Silah Desteği Kesilmeli

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'ne yönelik silah desteğinin durdurulması gerektiğini ifade etti. G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, HDK'nin dışarıdan aldığı yardımların boyutlarına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan'da saldırılarına devam eden Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) yönelik silah desteğinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Rubio, Kanada'nın Niagara bölgesinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'da yaşananların "dehşet verici" olduğunu belirten Rubio, bu konuda Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştıklarını, "ilgili taraflara baskı uyguladıklarını" dile getirdi.

Rubio, "(Silah) Bu desteğin kesilmesi gerekiyor. HDK'nin dışarıdan yardım aldığı açık, bu yardımın sadece finansman sağlayan bir ülkeden gelmediği de ortada. Aynı zamanda bazı ülkeler, bu yardımların sevkiyatı ve taşınması için kendi topraklarının kullanılmasına da izin veriyor." ifadelerini kullanarak, bu konuda herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almak istemediğini söyledi.

Bakan Rubio ayrıca, İngiltere'nin Karayipler'de "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere" yönelik ABD saldırılarından duyduğu endişe nedeniyle Washington ile istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.

Avrupa'da dile getirilen, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal edebileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Rubio, "Bence Avrupa Birliği'nin uluslararası hukukun ne olduğuna karar verme yetkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

