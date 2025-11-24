Haberler

Rubio: Rusya-Ukrayna Savaşı İçin İlk İlerlemler Sağlandı

Rubio: Rusya-Ukrayna Savaşı İçin İlk İlerlemeler Sağlandı
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Görüşmelerde 28 madde üzerinde çalışıldığını belirten Rubio, daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili İsviçre'deki temaslara ilişkin, hala yapılacak işler olduğunu ancak başladıkları noktadan çok ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Rubio, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

Haftalardır süren görüşmelerin son 96 saattir hızlandığını söyleyen Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin 28 maddeyi ele aldıklarını ifade etti.

Rubio, kaydettikleri ilerlemeye ilişkin zafer ya da nihai karar bildirmek istemediğini, ertesi gün de çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz." dedi.

Bu süreçte Cenevre'de bizzat bulunmalarına gerek olmadığını ancak buraya gelerek büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Rubio, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) rolü gibi konuları daha sonra ele alacaklarını, maddelerin tarafların katkılarıyla sıkça değiştiğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Rubio, "Açık kalan maddelerin aşılamaz olmadığını söyleyebilirim. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde en kısa sürede fikir birliğine varmayı umduklarını kaydeden Rubio, "Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varabilirsek bunu Rusya tarafına taşımamız gerek. Bu, denklemin diğer tarafı. Onların (Rusya) bunu kabul etmesi gerek." diye konuştu.

Avrupa tarafından başka bir plan teklifi olup olmadığına ilişkin soruya Rubio, bu konuda bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

Bakan Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki en verimli görüşmeyi gerçekleştirdiklerini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
