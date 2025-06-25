Rubio: İran Nükleer Silah Geliştirmekten Daha Uzak

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıların Tahran yönetimini nükleer silah yapımından çok daha uzak bir konuma getirdiğini savundu. Rubio, basında çıkan iddiaların yanlış olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, medyadaki iddiaların aksine, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer silah yapımından "çok daha uzakta" olduğunu savundu.

NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya mülakat veren Rubio, medyada yer alan, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara dair konuştu.

Çeşitli bileşenlere "çok ciddi" hasar verildiğini belirten Rubio, "Sonuç olarak, saldırıdan öncesine kıyasla şimdi bir nükleer silah geliştirmeden çok daha uzaktalar." ifadesini kullandı.

Rubio iddiaları "yanlış" olarak niteleyerek, haberin olanları tam olarak yansıtmadığını kaydetti.

İran'ın nükleer programının temel yapısını yok edilmediği iddiası

Konudan bilgisi olan üç kaynak dün CNN'e, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları konusunda hazırlanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi vermişti.

Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu iddiaya ilişkin, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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