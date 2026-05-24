ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yeni haberler gelebileceğini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüşmesinin ardından konuşan Rubio, nihai hedefin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu vurguladı.

Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirten Rubio, bu konuda açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını söyledi.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai bir sonuca varılmadığını vurgulayarak "Nihai hedefin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Bakan Rubio, Körfez bölgesindeki ortaklarıyla son 48 saatte, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti olmamasının hedeflendiği taslak üzerinde ilerleme kaydettiklerini" ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirtti

Jaishankar, ABD ile Hindistan'ın stratejik ortak olduğunu belirterek, Rubio ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki durum ve son gelişmeleri, savunma ve ekonomi gibi alanlarda ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Hindistan'ın ABD, Körfez ülkeleri, İran ve İsrail ile ilişkilerinin iyi olduğunu, bu nedenle bölgeye ilgi duyduklarını ifade eden Jaishankar, Orta Doğu'da barış ve istikrar istediklerini, aynı zamanda ilişkilerinin korunması için çaba harcamaları gerektiğini söyledi ve enerji fiyatlarının düşmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
