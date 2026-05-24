ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini, gün içinde bu konuda yeni haberler gelebileceğini bildirdi.

Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirten Rubio, bu konuda açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını söyledi.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai bir sonuca varılmadığını vurgulayarak, "Nihai hedefin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Bakan Rubio, Körfez bölgesindeki ortaklarıyla son 48 saatte, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti olmamasının hedeflendiği taslak üzerinde ilerleme kaydettiklerini" ifade etti.

Hindistan ile ikili ilişkilerde de "büyük ilerleme" kaydettiklerini aktaran Rubio, "her iki taraf için de faydalı", "sürdürülebilir" ve "kalıcı" bir ticaret anlaşmasına varacaklarını inandığını dile getirdi.

Rubio, ayrıca, ABD'nin son yıllarda "göç krizi içinde" olduğunu, ülkede göçe ilişkin yapılan düzenlemelerin Hindistan'a özel alınan tedbirler olmadığını vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirtti

Jaishankar, ABD ile Hindistan'ın stratejik ortak olduğunu ifade ederek, Rubio ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki durum ve son gelişmeleri, savunma ve ekonomi gibi alanlarda ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Hindistan'ın ABD, Körfez ülkeleri, İran ve İsrail ile ilişkilerinin iyi olduğunu, bu nedenle bölgeye ilgi duyduklarını kaydeden Jaishankar, Orta Doğu'da barış ve istikrar istediklerini, aynı zamanda ilişkilerinin korunması için çaba harcamaları gerektiğini söyledi ve enerji fiyatlarının düşmesi temennisinde bulundu.

Jaishankar, ayrıca, halklar arası etkileşimin iki ülkenin ilişkileri için önemine işaret ederek, "Yasal yollarla seyahat edenlerin, vize edinmede karşılaştığı zorluklar konusunda Bakan Rubio'yu bilgilendirdim." dedi.

Yasa dışı ve düzensiz hareketlilik sorunlarını ele alma konusunda ABD ile işbirliği yaptıklarını belirten Jaishankar, bu durumdan yasal hareketliliğin olumsuz etkilenmemesini umduklarını dile getirdi.

Jaishankar, vize meselenin Hindistan ile ABD arasında teknoloji ve araştırma alanlarındaki işbirliğiyle "fazlasıyla bağlantılı" bir durum olduğunu kaydetti.