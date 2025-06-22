Rubio: İran'ın Nükleer Silah Israrı Rejimin Sonunu Getirebilir

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer silah üretmeye devam etmesi halinde rejiminin sona erebileceğini savundu ve ABD'nin İran'ın nükleer kapasitesini zayıflatma çabalarını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer silah üretme konusundaki ısrarının "rejimin sonu olacağını" savundu.

Fox News'e konuşan Rubio, ABD'nin nükleer tesislerine saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini "zayıflattığını" söyledi.

Rubio, "Günün sonunda, İran nükleer silaha sahip olmaya kararlıysa, bunun rejimi riske atacağını düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Böyle bir şey yapmaya çalışırlarsa rejimin sonu olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'nin İran'ın nükleer enerji kullanmasına değil nükleer silahlara sahip olmasına karşı olduğunu belirten Rubio, "Eğer istedikleri şey nükleer reaktörlerle elektrik üretmekse, dünyada bunu yapan pek çok başka ülke var ve kendi uranyumlarını zenginleştirmek zorunda değiller." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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