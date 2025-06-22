Rubio: İran ile Rejim Değişikliği Hedefimiz Yok

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını belirterek, İran'ın olası misillemesinin büyük bir hata olacağını vurguladı. Rubio, ülkesinin nükleer tesislere yönelik hava saldırılarına dair açıklamalarda bulundu ve İran ile görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savundu.

Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını belirten Rubio, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını söyledi.

Rubio ayrıca, İran ile görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

AMERİKA rejım degıstırmek ıstemıyor nasıl ıkı hafta verdılerya dıploması ıçın aynı durum (ıkı hafta biraz çabuk gectı)

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