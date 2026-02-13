ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Jeopolitikte Yeni Dönem Vurgusu: "Eski Dünya Artık Yok"

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı öncesi yaptığı açıklamada, "Eski dünya artık yok... Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Münih Güvenlik Konferansı'na gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı değişiyor" ifadesini kullandı. Mevcut süreci dünya için "belirleyici bir an" olarak nitelendiren Rubio ABD ve müttefiklerinin rollerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı "Eski dünya artık yok, açıkçası benim büyüdüğüm dünya yok ve jeopolitik olarak yeni bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.

Rubio, Münih'te Avrupalı müttefiklerle ABD'nin "nereye gitmek istediğini" ve transatlantik ortaklığın geleceğini ele alacaklarını söyledi. Avrupa'nın ABD için önemine dikkati çeken Rubio, iki tarafın kültürel ve siyasi olarak "derin bağlara" sahip olduğunu vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Rubio, "Bu bir savaş ve insanlar acı çekiyor. Yılın en soğuk zamanı. Hayal edilemez bir acı var. Bu yüzden savaşın sona ermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca Macaristan ve Slovakya'ya yapmayı planladığı ziyaretlerde enerji ve bölgesel güvenlik konularının gündeme gelebileceğini kaydetti ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD'li bakanın Münih'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşebileceği belirtildi.