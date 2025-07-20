Rubio'dan Suriye'nin Süveyda İlindeki Çatışmalara Çağrı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde süren çatışmaların durdurulması için Şam yönetimine güvenlik güçlerini kullanarak müdahale etme çağrısında bulundu. Masum insanlara yönelik katliamların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şam yönetimine güvenlik güçlerini kullanarak Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde süren çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Masum insanlara yönelik katliamlara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Rubio, Suriye yönetiminin "kendi saflarındakiler de dahil olmak üzere zulümden suçlu olan herkesi sorumlu tutması ve adalete teslim etmesi" gerektiğini belirtti.

Rubio, "Şam'daki yetkililer, DEAŞ ve İran'ın kontrolünden arındırılmış, birleşik, kapsayıcı ve barışçıl Suriye'ye ulaşma şansını korumak istiyorsa DEAŞ'ın ve diğer şiddet yanlısı cihatçıların bölgeye girmesini ve katliam yapmasını engellemek için güvenlik güçlerini kullanarak bu felaketin sona ermesine yardımcı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in müdahalesi

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye hazırlanan Suriye güvenlik güçlerinden onlarcası, bazı Dürzi güçlerce öldürüldü.

Büyüyen ancak durdurulan çatışmalar, Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzilerin ateşkesi bozmasıyla yeniden tırmandı.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, yerel gruplarla ateşkes yapıp Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi Arap aileleri zorla çıkarmaya ve infazlara başladı. Alevlenen çatışmalarda ülke genelinden binlerce aşiret savaşçı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da tüm tarafların çatışmaları durdurmasını isteyerek güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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