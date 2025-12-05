Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin X sosyal medya platformuna verdiği 120 milyon avroluk cezanın Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu savundu. Rubio, bu kararın Amerikan teknoloji sektörüne karşı bir adım olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine tepki gösterdi.

Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.

Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.

AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
