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Rubio: Barış Anlaşması Yakında Gerçekleşmeli

Rubio: Barış Anlaşması Yakında Gerçekleşmeli
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen görüşmelere dair, barış anlaşmasının yakın zamanda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Aksi halde zaman ve kaynakların bu çabaya harcanamayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen görüşmelere ilişkin, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Rubio, ABD'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, askeri bir çözümü olmayan bir savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bu sürecin son adımlarının en zor olduğunu dile getiren Rubio, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

Rubio, Rusya ve Ukrayna'yı olduklarından daha yakınlaştırdıklarını kaydederek, henüz hedefe tam olarak ulaşamadıklarına, bu haftanın kritik olacağına dikkati çekti.

Savaşın "tek çözümünün" Rusya ve Ukrayna'nın "bir şeylerden vazgeçmesinin gerektiği bir müzakere olduğunu" dile getiren Rubio, barış anlaşmalarının güven esasında yapılmadığını vurguladı.

Rubio, Çin ile tarife gerginliği hakkında da Çinli şirketlerin ABD'de istediğini yapabildiğini ancak kendilerinin Çin'de aynısını yapmalarına izin verilmediğini savundu.

Çin'in yaptığının haksızlık olduğunu aktaran Rubio, sadece ABD'nin değil başka ülkelerin de bu konudan rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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