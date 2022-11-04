Ruandalı Ekonomist: Cııe Uluslararası Ticaretteki En İyi İnisiyatiflerden Biri

Ruanda'da yaşayan ekonomist Egide Karuranga, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği bir röportajda, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) uluslararası ticaretteki en iyi inisiyatiflerden biri olduğunu söyledi.

Ruanda'da yaşayan ekonomist Egide Karuranga, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği bir röportajda, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) uluslararası ticaretteki en iyi inisiyatiflerden biri olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): EGIDE KARURANGA, Ruandalı ekonomist:

"Bu inisiyatif, ithalat fuarı, eğer iyi yönetilirse Afrikalı şirketlere, Afrikalı işletmelere Çin pazarındaki 1,4 milyar kişiye erişmelerinde yarar sağlayacak bir platform olacak. Bence bu iyi bir inisiyatif."

Bu fuarla Çin'in devasa pazarını açmanın dünya için çok şey ifade ettiğini söyleyen Karuranga, Afrika'nın Çin pazarına yönelik üretimini artırmanın yüksek nakliye maliyetlerinin zorluğunun üstesinden geleceğini vurguladı.

SES 2 (İngilizce): EGIDE KARURANGA, Ruandalı ekonomist:

"Ülkeler organize olmalı ve yeni altyapıdan faydalanmalı. Şimdi Çin pazarına bu sayede iyi bir şekilde girme şansımız var. Bunu üretken hale getirmek ve geri dönüşünü sağlayabilmek ülkelere kalmış durumda. Bu inisiyatif çok akıllıca."

Karuranga, Çin'in devasa pazarı, altyapısı ve yönetiminin dünyanın geri kalanıyla kurduğu yakın bağlar nedeniyle Çin'in gelecekteki ekonomik gelişimine olan güvenini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kigali'den bildiriyor.(XHTV)