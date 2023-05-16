Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti mülteciler konusunda anlaştı

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), mültecilerin karşılıklı olarak geri gönderilmesi için "yapıcı bir diyalog" sürdürülmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), mültecilerin karşılıklı olarak geri gönderilmesi için "yapıcı bir diyalog" sürdürülmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde buluşan iki ülke temsilcileri, mülteciler konusunda yeni bir adım attı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Ruanda ve KDC, mültecilerin karşılıklı geri gönderilmesi konusunda "yapıcı bir diyalog" sürdürülmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya, KDC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanı Kayisire Marie Solange ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi imza attı.

Anlaşma çerçevesinde ilk adım olarak Ruanda ve KDC arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de "teknik görüşmeler" yapılacak ve sürecin yürütülmesi için atılması gereken adımlar belirlenecek.

Ruanda ile KDC arasında mülteci krizi

Ruanda Soykırımı'nın ardından KDC'ye göç eden mülteciler ile KDC'nin doğusunda, Kasım 2022'den bu yana devam eden çatışmalardan kaçarak Ruanda'ya sığınanlar, iki ülke arasında mülteci krizinin yaşanmasına neden oldu.

KDC, Ruanda Soykırımı faillerini korumak ve mülteci kamplarını silahlandırmakla, Ruanda ise KDC'nin doğusundaki Tutsilere askeri, siyasi ve ekonomik destek vermekle suçlanıyor.