Ruanda Soykırımından Sağ Kurtulanlar, Elebaşlarından Birinin Tutuklanmasını Memnuniyetle Karşıladı

KIGALİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'da 1994 yılında yapılan Tutsilere yönelik soykırımın en çok aranan zanlılarından biri olan Fulgence Kayishema, Güney Afrika'da tutuklandı.

KIGALİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'da 1994 yılında yapılan Tutsilere yönelik soykırımın en çok aranan zanlılarından biri olan Fulgence Kayishema, Güney Afrika'da tutuklandı. Ruanda'daki soykırımdan kurtulanların oluşturduğu örgütlerin çatı kuruluşu (IBUKA), Perşembe günü yaptığı açıklamada tutuklama haberinin sağ kalanlar arasında memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bir yazılı açıklama yayımlayarak, 2001 yılından beri kaçak olan Kayishema'nın Çarşamba günü öğleden sonra düzenlenen ortak bir operasyonla, Güney Afrika'nın Paarl kasabasında tutuklandığını duyurdu.

Mekanizmanın başsavcısı Serge Brammertz, "Fulgence Kayishema 20 yıldan uzun süredir kaçaktı. Tutuklanması, işlediği iddia edilen suçlardan ötürü nihayet adalet önüne çıkmasını sağlayacak" dedi.

IBUKA yönetici sekreteri Naphtal Ahishakiye, Tutsilerin öldürülmesindeki doğrudan rolü göz önüne alındığında, Kayishema'nın tutuklanmasının memnuniyet verici bir haber olduğunu söyledi.

Ahishakiye, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Eski bir savcı olan Kayishema, Nyange Kilisesi'nde 5.000'den fazla Tutsi mültecinin öldürülmesi başta olmak üzere, soykırımda en ön saflarda yer alan ve büyük rol oynayan biriydi. Kayishema ve yanındakiler, kiliseyi buldozerle yıkarak mültecileri diri diri gömdü. Kayishema'nın yıllarca kanundan kaçtıktan sonra tutuklanması, IBUKA olarak acımızı dindiriyor" dedi.

Ahishakiye, IBUKA'nın ülke dışında tutuklanan tüm soykırım zanlılarının yargılanmak üzere suç işledikleri Ruanda'ya iade edilmesini temenni ettiğini, böylece hayatta kalanların yargı sürecini takip edebileceklerini belirtti.

Ahishakiye ayrıca adaletin daha da gecikmesini önlemek için soykırım zanlılarının bir an önce yargılanması yönünde çağrıda bulundu.

Kayishema 2001 yılında, feshedilen Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından birden fazla soykırım, soykırıma yardım ve yataklık, soykırım için komplo kurmak ve Kibuye ilinin Kivumu komünündeki cinayetler ve diğer suçları kapsayan insanlığa karşı işlenen suçlarla itham edilmişti.

İddianamede, Kayishema'nın diğer suç ortaklarıyla birlikte 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2.000'den fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürdüğü belirtilmişti.

1994 yılında gerçekleşen Ruanda soykırımında, çoğunluğu Tutsi cemaati ve ılımlı Hutulardan oluşan yaklaşık 1 milyon kişi öldürüldü.