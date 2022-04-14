Ruanda muhalefeti, İngiltere'yle yapılan göçmen anlaşmasına tepki gösterdi

İngiltere'nin, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına Ruanda muhalefetinden itiraz geldi.

Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi lideri Frank Habineza, Twitter'da yaptığı açıklamada, Ruanda'ya doğrudan gelmek isteyen mültecileri destekleyeceklerini ancak İngiltere de dahil olmak üzere zengin ülkelerin sırf paraları olduğu için sığınmacılara karşı olan yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmalarına karşı olduklarını belirtti.

Habineza, Ruanda nüfusunun halihazırda yüksek olduğunu vurgulayarak, "Ülke arazileri zaten hepimiz için yeterli değil." ifadesini kullandı.

Göçmen anlaşmasının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Habineza, İngiltere'ye göçmenler konusunda uluslararası yükümlülüğünü yerine getireme çağrısında bulundu.

Ruanda Dışişleri Bakanı Dr. Vincent Biruta ve İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, bugün Ruanda'nın başkenti Kigali'de "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması"nı imzalamıştı.

İmza töreninde konuşan Bakan Biruta, göçmenlerin güvenliğine ve esenliğine öncelik vermenin küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulamış ve Ruanda'nın sığınmacıları ve göçmenleri barındırmak için İngiltere ile ortaklığı memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Biruta, sığınmacıların Ruanda yasalarına göre tam koruma, istihdama eşit erişim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olacağını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortaklık kapsamında İngiltere, Ruanda'nın ekonomik kalkınmasına ve büyümesine 120 milyon sterlinlik (2,3 milyar TL) yatırım yapacak, sığınma işlemleri, konaklama ve entegrasyon için de finansman desteği sunacak.