Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden sınırlarımıza roket atıldı - Haberler

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Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden sınırlarımıza roket atıldı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden sınırlarımıza roket atıldı

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF), 10 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince (FARDC) atılan roketlerin Ruanda topraklarına isabet ettiğini duyurdu.

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF), 10 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince (FARDC) atılan roketlerin Ruanda topraklarına isabet ettiğini duyurdu.

RDF'den yapılan yazılı açıklamada, FARDC tarafından ateşlenen iki roketin Ruanda-KDC sınırındaki Musanze bölgesine isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, roketlerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı yaşanmadığı ancak halkın korku ve panik içinde olduğu ifade edildi.

KDC'nin iki Ruandalı askeri alıkoyduğuna işaret edilen açıklamada, roket atışlarının KDC hükümetine ve her iki ülkenin mensubu olduğu Uluslararası Büyük Göller Bölgesi Konferansı'na rapor edildiği duyuruldu.

Ruanda'dan misilleme uyarısı

Ruanda hükümeti, 23 Mayıs'ta KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

Ruanda Dışişleri Bakanı 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) askeri saldırısını tekrarlaması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

KDC, komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba askeri destek vermekle suçluyor.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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