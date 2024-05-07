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Ruanda, KDC'deki mülteci kampı saldırısının sorumluluğunu üstlenmiyor

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Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan Kuzey-Kivu eyaletindeki mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenmeyeceğini bildirdi. ABD'nin suçlamalarını reddeden Ruanda, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan Kuzey-Kivu eyaletindeki mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenmeyeceğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ruanda hükümeti, cuma günü Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın 10 kilometre doğusundaki Mugunga Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Ruanda hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, "en az 16 kişinin ölümüne neden olan saldırının Ruanda ordusu ve M23 isyancı grubu tarafından gerçekleştirildiği" iddialarının reddedildiği belirtildi.

Ruanda hükümetinin, ABD Dışişleri Bakanlığının herhangi bir araştırma yapmadan kamp saldırısından ötürü Ruanda'yı suçlamasının haksız bir girişim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ruanda, Goma çevresindeki IDP kamplarının bombalanmasının ya da KDC hükümetinin güvenlik ve yönetim başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenmeyecektir." denildi.

Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine yönelik suçlamalarını "gülünç" olarak niteledi.

Makolo, Ruanda'nın yerinden edilmiş insanlar için kurulan bir kampa saldırmayacak kadar profesyonel bir orduya sahip olduğunu ifade etti.

ABD, suçlama konusunda geri adım atıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'ya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir saldırının arkasındaki güçleri cezalandırması çağrısında bulunarak Kigali'nin komşusunun işlerine karıştığı suçlamalarından geri adım atmadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda güçlerini, doğudaki Goma kentinin eteklerinde ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir kampta meydana gelen ve en az 16 kişinin ölümüne yol açan patlamalarda, M23 isyancılarına katılmakla suçlamıştı.

ABD'nin iddiasının arkasında durup durmadığına dair sorulara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Kesinlikle duruyoruz." yanıtını vermişti.

Miller, "Ruanda hükümeti, bu iğrenç eylemi soruşturmalı ve tüm sorumluları bulmalıdır. Bunu da kendilerine açıkça ifade ettik." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

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