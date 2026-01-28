Ruanda, göçmen anlaşmasını tek taraflı feshetmesi nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Ruanda hükümeti, İngiltere'nin tek taraflı feshettiği göçmen anlaşması kapsamında "gerekli ödemeleri yapmaması" nedeniyle Londra yönetimine karşı yasal süreç başlattı.

Ruanda hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin bazı sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngören anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesine başvuru yapıldığı belirtildi.

İngiltere hükümetinin Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı (MEDP) anlaşmasını sonlandırmasının ardından Kigali yönetiminin başka bir seçeneğinin kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle resmi hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, MEDP'nin 22'nci maddesi uyarınca Ruanda'nın 24 Kasım 2025'te Daimi Tahkim Mahkemesine "Tahkim Bildirimi" sunduğu, bu adımla İngiltere'ye karşı yasal sürecin resmen başlatıldığı bildirildi.

İki ülke arasındaki ihtilaf

İngiltere ile Ruanda arasındaki ihtilaf, MEDP anlaşması kapsamında Londra'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.

İngiltere hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için yaptığı anlaşma Haziran 2024'te Avam Kamarası'nda onaylanmıştı.

Taraflar arasında yapılan bağlayıcı diplomatik yazışmalarla, mültecilerin barındırılması ve ekonomik entegrasyonunun desteklenmesine yönelik mali düzenlemeler üzerinde mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda Aralık 2024'te, anlaşma uyarınca 2025-2026 ve 2026-2027 mali yılları için her yıl 50 milyon sterlin olmak üzere toplam 100 milyon sterlinlik ek ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

Ruanda daha önce yaptığı açıklamalarda, yeni İngiltere hükümetinin ortaklığın sona erdirileceğine ilişkin açıklamalarının, fesih hükümlerinin resmen işletilmesinden önce yapıldığına dikkati çekmişti.

Ruanda, uluslararası hukuka göre fesih işlemleri yürürlükteyken yükümlülüklerin ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, Londra'dan anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmesini talep etmişti.