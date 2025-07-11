Ruanda, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderdi

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Ruanda hükümeti, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 40 ton gıda ve tıbbi malzemeden oluşan iki parti insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri Ürdün'de teslim alındı.

KİGALİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Ruanda hükümeti, Gazze'ye gönderilmek üzere iki parti insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ruanda Hükümet Sözcülüğü Ofisi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin Ürdün Haşimi Yardım Kurumu tarafından Amman'da teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Önceki sevkiyatlara benzer şekilde, bu hafta yapılan 40 tonluk gıda ve tıbbi malzeme sevkiyatı da devam eden uluslararası yardım çabalarına katkı niteliği taşıyor" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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